Julien Bayou, accusé par une ex-compagne, démissionne de ses fonctions de secrétaire national d’EELV

Julien Bayou

Le secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts, Julien Bayou, annonce ce lundi matin sa démission de ses fonctions au sein du parti, ainsi que de la coprésidence du groupe écologiste à l’Assemblée nationale souligne Le Parisien.

L’élu est accusé de violences psychologiques par une ex-compagne, comme l’avait signalé lundi dernier la députée Sandrine Rousseau sur France 5.

« Vous le savez peut-être, je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs-ices disent qu’ils ne sont pas pénalement répréhensibles, et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu’on refuse de m’entendre. C’est Kafka à l’heure des réseaux sociaux », écrit Julien Bayou dans une lettre adressée aux militants puis dans un communiqué de presse.

« Dans les prochaines heures, je m’exprimerai publiquement sur la situation ubuesque dans laquelle je me retrouve », annonce-t-il également.