Julien Aubert candidat à la présidence des Républicains

Julien Aubert

"Oui, la présidence des Républicains m’intéresse. Pour ma génération, il y a une ardente obligation de prendre part à la reconstruction de la droite, à condition de le faire non pas dans l’affrontement mais en bonne intelligence et dans un esprit collectif, comme le souligne Bruno Retailleau." déclare Julien Aubert au Figaro.

"Nous ne pouvons plus continuer à faire de la politique comme sous Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. Les Républicains doivent devenir le parti de la nation, de la liberté, du pouvoir d’achat et de la dignité des classes populaires et moyennes, sans verser dans le gauchisme antilibéral ou l’identitarisme frileux" ajoute Aubert.

Le président souverainiste d’Oser la France se déclare même favorable à "la recréation du RPR! Pas dans la nostalgie mais en l’adaptant aux problématiques actuelles: nouvelle relation au travail des jeunes générations, place de l’animal dans la société, etc. Pour recréer une sensibilité patriotique, je n’hésiterai pas à nous ouvrir à tous les Français fragilisés par une perte de pouvoir d’achat et une France désindustrialisée, à tendre la main à des gens qui ont appartenu à notre famille, tel Nicolas Dupont-Aignan, voire même jusqu’aux républicains de l’autre rive inquiets face à l’islamo-gauchisme."