JO Paris 2024 : le Parlement adopte le projet de loi olympique et ses caméras avec algorithmes

Ce texte, sur la sécurité, intègre notamment la mesure sur la vidéosurveillance algorithmique.

Le Parlement a adopté définitivement mercredi, par un ultime vote du Sénat, le texte préparé par le gouvernement en vue des JO-2024, qui comprend un important volet "protection", dont sa mesure phare, la vidéosurveillance algorithmique. Le vote sur le compromis acté en commission mixte paritaire a été acquis par 252 voix "pour" et 27 "contre" (communistes et écologistes). Les socialistes se sont abstenus.

L'Assemblée nationale avait largement approuvé le texte mardi. Mais des députés de gauche ont déjà prévenu qu'ils saisiraient le Conseil constitutionnel. Ce texte "intègre toutes les mesures indispensables au bon déroulement des Jeux (...), le tout en assurant le plein respect des droits et libertés de nos concitoyens", a souligné la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

La vidéosurveillance algorithmique, mesure phare du texte, suscite néanmoins des inquiétudes. Le but : que des algorithmes se nourrissent d'images de caméras et de drones pour repérer plus rapidement des "événements" potentiellement dangereux, comme le début d'un mouvement de foule ou l'abandon d'un bagage, et les signaler aux équipes de sécurité qui scrutent les rassemblements derrière leurs écrans.