Jeux olympiques : disqualifié après une erreur d'arbitrage, le boxeur français Mourad Aliev dénonce "un vol"

Le boxeur Mourad Aliev après sa disqualification.

Le boxeur Mourad Aliev a été disqualifié ce dimanche en quarts de finale des JO de Tokyo pour des coups de tête face au Britannique Frazer Clarke. Des faits qu'il conteste formellement. À l'issue du combat, il est resté longtemps assis au bord du ring en signe de protestation, retardant la suite du programme. "C'est injuste, tout le monde a vu que j'ai gagné", a-t-il déclaré à ce moment-là.

"C'est un vol", a-il ensuite réagit sur FranceInfo. "Ils reconnaissent qu'ils ont fait une erreur. Mais comme ils l'ont écrit sur le papier : c'est trop tard. Ils ne peuvent pas revenir sur la décision. Mais c'est un scandale ça, c'est n'importe quoi. Ça veut que dire je suis quelqu'un d'innocent qu'on condamne. Tout le monde sait que je suis innocent mais on me condamne quand même. Franchement, je n'ai pas les mots."

Abattu par sa disqualification, dénonce une véritable injustice. "Aujourd'hui, j'en subis une. Tous mes entraîneurs, mes supporters, tous les gens ont vu que j'ai gagné et que je me suis fait voler. Vraiment c'est un vol. Franchement la boxe olympique... Je n'ai pas les mots. "

Après les défaites à leur premier combat de Maïva Hamadouche (-60 kg), Billal Bennama (-52 kg), Samuel Kistohurry (-57 kg) et Sofiane Oumiha (-63 kg), les boxeurs français rentreront sans médaille de Tokyo, contre six à Rio en 2016, dont deux en or.

