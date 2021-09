Non au harcèlement

Nous disons OUI à la fraternité. Et NON au harcèlement déclare le ministre de l'Education

"Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collégiens et collégiennes, élèves de 6ème. Alors vous aussi, souhaitez la #BienvenueAux2010. Et ne laissez rien passer:" déclare dans une vidéo sur Twitter le ministre de l'Education Nationale. Son compte Twitter est suivi par plus de 300.000 internautes.

Réagissant au harcèlement, y compris en ligne, subi par les élèves qui entrent en 6e cette année, généralement nés en 1970, le ministre rappelle les numéros de téléphone à contacter : 3020 face au harcèlement et 3018 face au cyber-harcèlement. A l'origine de ce harcèlement, des internautes qui s'en sont pris à jeunes joueurs de Fortnite accusés de ne pas respecter les codes de ce jeu mondialement connu

Signe que les lignes bougent progressivement et que cette problématique est davantage prise au sérieux, la première assurance contre le harcèlement scolaire a été lancée à la rentrée. Proposée par l’association Marion la Main tendue et l’assureur Wakam, elle permet aux parents d’élèves et aux établissements de protéger leurs enfants et élèves face au harcèlement pour 18 euros par an signale Le Parisien.

« Pour 18 euros par an, nous proposons à la fois une protection juridique, un accompagnement thérapeutique mais aussi la prise en charge financière de cours particuliers s’il y a déscolarisation ou encore un bouclier e-réputation pour nettoyer les références qui nuisent à la réputation de votre enfant sur Internet » explique la société