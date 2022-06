Jean-Luc Mélenchon persiste et signe ses propos sur la police

Jean-Luc Mélenchon

Invité de France Inter mardi matin, Jean-Luc Mélenchon est d'abord longuement revenu sur ses deux Tweets suite au contrôle de police à Paris samedi après un refus d'obtempérer qui a fait un mort et un blessé grave.

"C'est mon devoir de le faire. Il y a eu deux tweets. Le premier n'a eu aucun effet, j'ai donc monté le ton." Et "j'obtiens ce que je veux" a ajouté Mélenchon, "c'est à dire que des milliers de gens entendent dire qu'il y a au moins un responsable politique qui n'accepte pas l'évolution de l'usage de la force de la police". "Je le dis, ça n'est pas normal qu'on tue pour un refus d'obtempérer" insiste-t-il. Il affirme également que "nous en sommes en quatre morts en quatre mois pour des refus d'obtempérer".

"Nous ne voulons pas vivre dans un champ de tir. Une jeune femme de 21 ans est morte, de quoi était-elle coupable ? De quoi l'accusait-on au point de l'abattre ?"

Le leader des Insoumis a, par ailleurs, redit sa volonté de démanteler la Bac (Brigade anticriminalité) pour la remplacer par une police de proximité.

Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre sous François Hollande a déclaré ce matin sur Twitter "La police nous protège. Des policiers tombent chaque année pour assurer la protection des Français. Ils méritent notre respect. Les insulter et les salir par électoralisme et par pur cynisme est irresponsable et indigne.La police nous protège. Des policiers tombent chaque année pour assurer la protection des Français. Ils méritent notre respect. Les insulter et les salir par électoralisme et par pur cynisme est irresponsable et indigne."