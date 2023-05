Irlande du Nord : Victoire électorale pour le Sinn Fein

C'est une nouvelle première historique : Après avoir emporté les élections parlementaires régionales l'an dernier, le parti du Sinn Fein vient de décrocher une nouvelle victoire, cette fois aux élections locales, et ce au détriment du parti unioniste de droite DUP en recul. Le résultat du parti de gauche issu de l'ex-branche politique de l'Armée Républicaine Irlandaise tend à montrer une emprise grandissante des nationaliste irlandais, majoritairement catholiques, et favorable à la réunification de toute l'île, sur la vie politique de l'Irlande du Nord. Le Sinn Fein réussit ainsi à faire élire des candidats dans certaines localités comme Lisburn ou Ballymena, jusque là considérées comme des places fortes unionistes. Et à Belfast, la capitale, les unionistes ne contrôlent plus que 17 sièges sur les 60 du conseil municipal. Avec en toile de fond un fait de plus en plus pregnant : la natilité dans la communauté des catholiques nationalistes amorce une domination démographiques de ces derniers sur les protestants unionistes.

La situation doit aussi beaucoup au Brexit, qui a affaibli durablement les partis unionistes ayant voté pour le départ de l'Union Européenne. A la remise en cause des accords de paix s'est accumulée une gestion politique très tendue de la question des barrières douanières en mer d'Irlande, afin de conserver une frontière ouverte terrestre entre les deux parties de l'île. Le DUP refuse par ailleurs de participer à un exécutif dirigé par le Sinn Fein, selon la règle qui veut que le parti en tête dirige et donne des places importantes à l'autre parti. Cette situation politique semble lasser les élections modérés du DUP qui, si ils ne votent pas pour autant pour le Sinn Fein, se mobilisent moins ou votent pour d'autres partis, comme Alliance, qui entend dépasser le bipartisme confessionnel et renouveler la vie politique.

Récemment, le 20 mai dernier, la président du Sinn Fein, Michelle O'Neeill, a réclamé la "la fin du blocage" institutionnel au palais de Stormont et une réunion d'urgence des gouvernements irlandais et britannique afin de négocier un compromis. Tout en se satisfaisant des résultats du vote ce week-end, le parti s'est abstenu de triompher en demandant par exemple un nouveau référendum sur la réunification irlandaise. Les dirigeants du Sinn Fein tendent ces dernières années à modérer leur discours afin de ne pas brusquer les unionistes, et éviter une nouvelle flambée de violences. Cette déradicalisation du parti est apparue très clairement lors du couronnement de Charles III, le 6 mai, à Westminster, au cours duquel Mme O'Neill était présente.