Iran : trois femmes journalistes arrêtées

Au moins trois femmes journalistes ont été arrêtées en Iran, a-t-on appris lundi 23 janvier de sources locales, sur fond du mouvement de contestation déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini en septembre. Le journal réformateur Etemad évalue à 79 le nombre de journalistes interpellés depuis le début des manifestations dans le pays il y a quatre mois.

Fin octobre, plus de 300 journalistes et photojournalistes iraniens avaient critiqué dans une lettre ouverte les autorités pour avoir « arrêté (leurs) confrères et pour les avoir privés de leurs droits » notamment l'« accès à leurs avocats ».