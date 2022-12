Interpellée en flagrant délit, Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen n’a pas pu invoquer une immunité parlementaire.

Eva Kaili,

"La vice-présidente du Parlement européen, la Grecque Eva Kaili, au cœur d’un retentissant scandale de corruption qui l’a menée en détention, est une ancienne présentatrice de télévision, devenue une figure controversée du parti socialiste grec, le Pasok. L’élue socialiste de 44 ans a vu, samedi, ses délégations de vice-présidente de l’assemblée européenne suspendues, moins de 11 mois après son élection à ce poste, en raison de l’enquête déclenchée par le parquet belge." écrit Le Parisien.

Des « sacs de billets » dont le montant n'a pas été rendu public auraient été retrouvés à son domicile. Eva Kaili a été incarcérée ainsi que son compagnon Francesco Giorgi, plus Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé social-démocrate italien et président de l’ONG bruxelloise Fight Impunity (Combattre l'impunité), et Niccolo Figa-Talamanca, dirigeant de l’ONG No Peace Without Justice, installée à la même adresse que Fight Impunity.

Le père de Mme Kaili, appréhendé dans un hôtel bruxellois avec un sac d’argent liquide, a été rapidement relâché. « Il jouait seulement le convoyeur », dit une source citée par Le Monde.