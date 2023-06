Intelligence artificielle : Macron annonce 500 millions d'euros supplémentaires pour aller «beaucoup plus vite et fort»

Emmanuel Macron, président de la République.

A VivaTech, le grand salon européen de la tech qui s'est ouvert mercredi, Emmanuel Macron a annoncé 500 millions d'euros pour développer l'intelligence artificielle (IA) devant un public conquis et avant une rencontre vendredi avec Elon Musk. Des milliers de professionnels se sont bousculés dans les allées pour apercevoir le chef de l'Etat, qui a parcouru le salon pendant deux heures en répondant à des questions allant jusqu'au transfert de Kylian Mbappé, qu'il veut essayer de faire rester au PSG. Très attendu sur l'IA, face à l'explosion de ChatGPT, il n'a finalement annoncé qu'un plan de 500 millions d'euros - le premier plan IA de 2018 était de 1,5 milliard - alors que le gouvernement est en pleine recherche d'économies budgétaires.

Ce montant doit servir à créer "cinq ou dix clusters" sur l'IA et faire émerger des pôles de rang international. S'exprimant en français, dans ce salon international où il a souvent parlé en anglais, il a annoncé vouloir soutenir des grands modèles francophones, au nom du "soft power" (manière douce) français et contre des IA "avec un biais anglo-saxon".Emmanuel Macron a également réclamé une régulation européenne de l'IA qui ne bride pas l'innovation, alors que les eurodéputés ont approuvé mercredi un projet de régulation, ouvrant la voie à une négociation avec les Etats membres afin de limiter les risques des systèmes de type ChatGPT. "Le pire scénario serait une Europe qui investit beaucoup moins que les Américains et les Chinois et qui commencerait par créer de la régulation. Ce scénario est possible, ce ne serait pas celui que je soutiendrai", a-t-il averti.

Vendredi, l'autre star de VivaTech sera Elon Musk, le célèbre patron de Tesla, SpaceX et propriétaire de Twitter, qui s'exprimera devant 4.000 personnes au Palais des sports, comme Steve Jobs dans les années 1980-1990. Mais auparavant, le milliardaire sera reçu par Emmanuel Macron vers midi à l'Elysée, a annoncé le président. Le gouvernement français souhaite convaincre Elon Musk d'installer une usine de batteries Tesla en France, un projet où la France est en compétition avec l'Espagne.

À Lire Aussi

Remaniement : Emmanuel Macron a rencontré Edouard Philippe à l'Elysée