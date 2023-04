Intelligence artificielle : la Russie lance son propre robot conversationnel

Sber « lance sa propre version » d'un robot conversationnel, baptisé « GigaChat »

Sber « lance sa propre version » d'un robot conversationnel, baptisé « GigaChat ». « Une première » en Russie, s'est félicité le groupe public dans un communiqué publié sur son site, précisant que l'outil informatique serait dans un premier temps « disponible en mode test, sur invitation » uniquement.

Selon Sber, GigaChat peut « avoir une conversation, écrire des textes, répondre à des questions factuelles », mais aussi « écrire du code informatique » et « créer des images à partir de descriptions ».

Depuis plusieurs années - et a plus forte raison depuis le début de la guerre en Ukraine - la Russie cherche à renforcer sa souveraineté numérique. Le Kremlin a ainsi exigé ces derniers mois le blocage de sites et de réseaux sociaux, un moyen de censurer toute publication qui va à l’encontre du récit officiel des autorités.