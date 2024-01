Inflation : un rebond en décembre qui inquiète la BCE

Concept d'inflation, photo d'illustration AFP

S’il est bien quelque chose que la Banque Centrale Européenne n’apprécie pas, c’est l’inflation. Hélas pour elle, la zone euro est de nouveau confrontée à celle-ci, indique Capital sur son site. Lors du mois de décembre 2023, les indicateurs ont permis d'observer une augmentation de 2,9% de l'indice des prix à la consommation harmonisé (ICPH) sur une année. Sont concernées les vingt nations qui ont choisi l’euro pour monnaie nationale.

Il importe de préciser que cette progression qui vient “conforter la prudence” de la Banque Centrale Européenne selon Capital, demeure moins importante que celle initialement anticipée par les experts de Reuters. Ceux-ci, informent nos confrères, avaient prédit une hausse atteignant les 3% sur un an. Par ailleurs, il faut aussi souligner que la dynamique inflationniste n’a rien d’uniforme : la France, comme l’Allemagne, fait partie des nations qui enregistrent une accélération du phénomène mais ce n’est pas le cas de toutes celles qui ont opté pour l’euro. En cause, notamment ? Une hausse des prix des services (+0,7% en un mois), qui a de quoi inquiéter certains observateurs du secteur… du fait, entre autres éléments importants, de son lien aux évolutions de salaires.

En outre, il est aussi essentiel de bien comprendre que le calcul de cette inflation prend en compte les évolutions des prix des produits alimentaires non transformés et de l’énergie, qui viennent considérablement gonfler les estimations. D’autres calculs, plus restrictifs, sont aussi possibles… et donnent lieu à d’autres résultats. Ainsi, d’aucuns pourraient affirmer que le phénomène inflationniste est en perte de vitesse de 3,9% sur un an.