Inflation : la crise « est derrière nous » mais elle restera « un peu plus élevée » qu'avant, selon Bruno Le Maire

La crise inflationniste est «derrière nous» en France, mais le niveau d'inflation restera «un peu plus élevé» qu'avant la crise, autour de 2%, et ce, notamment en raison du coût de la transition énergétique, a ainsi fait savoir ce jeudi le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire, invité de la matinale de CNews/Europe 1. «Cela reste très dur pour beaucoup de nos compatriotes et que la question des salaires et des prix est une priorité parce qu’il y a encore beaucoup trop de gens pour lesquels cela reste difficile» mais «la crise inflationniste, je le confirme, est derrière nous (...) nous serons sous les 3% d’inflation en 2024», a-t-il déclaré.