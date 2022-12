Incendie mortel à Vaulx-en-Velin : les habitants pointent du doigt un squat installé au rez-de-chaussée de l’immeuble

Des policiers gardent un périmètre de sécurité alors que les pompiers et les sauveteurs travaillent à l'extérieur d'un immeuble de sept étages où 10 personnes ont été tuées lors d'un incendie à Vaulx-en-Velin.

L'incendie d'un immeuble a fait dix morts dont cinq enfants dans la nuit de jeudi à vendredi, à Vaulx-en-Velin. Aucune piste n'est écartée pour le moment. Certains habitants du quartier du Mas-du-Taureau estiment que le point de deal installé dans le hall du bâtiment serait à l'origine de l’incendie.

Présent sur les lieux du drame ce vendredi matin, le ministre de l'Intérieur l'a évoqué devant les caméras de la presse :

« Les familles ont évoqué les points de deal, chacun le sait, dans cette rue en particulier. La police le sait bien et, à la demande de madame le maire d'ailleurs, les effectifs l'année dernière ont été très largement renforcés [...] dans ce numéro-ci, ce numéro 12, il y avait un trafic de drogue connu pour lequel les services avaient interpellé cette nuit-même des trafiquants ».

Selon des informations de BFMTV, une porte aurait été condamnée.

Les investigations pour déterminer les causes du sinistre se poursuivent, d’après les précisions du parquet de Lyon. Le pronostic vital des quatre personnes qui ont été gravement blessées dans l'incendie, dont deux jeunes hommes de 17 ans et 19 ans et une femme de 40 ans, n'est plus engagé.

Un hommage aux victimes est organisé ce samedi à 15h devant l'Hôtel de Ville de Vaulx-en-Velin.