Immigration : la lettre des Républicains à Emmanuel Macron pour exiger une révision constitutionnelle

Dans une lettre adressée à l’Élysée ce jeudi 14 décembre, le patron de la droite, Éric Ciotti, et les chefs de file des députés et des sénateurs LR, Olivier Marleix et Bruno Retailleau pressent « solennellement » Emmanuel Macron d’engager « une ambitieuse révision constitutionnelle pour mieux armer juridiquement notre nation face au défi migratoire ». Ce courrier, consulté par Le Figaro, est accompagné de deux pièces jointes. La première illustre la nécessité d’agir en matière d’expulsion alors que la seconde rappelle la proposition de loi constitutionnelle portée par LR lors de sa niche du 7 décembre à l’Assemblée. Cette proposition fut « rejetée par les députés de (la) majorité relative, alliés aux députés de la gauche radicalisée ». Ce, alors qu’il s’agissait d’œuvrer « à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile »

La droite, qui considère que son plan est le seul moyen pour « notre pays de reprendre pleinement le contrôle de notre politique migratoire », estime que « sans révision de notre Constitution, les verrous juridiques qui nous réduisent aujourd’hui à l’impuissance demeureront et continueront de condamner à l’inefficacité toute politique migratoire de fermeté ».

Dans cette lettre, LR expose également ses points de vigilance, essentiels à leurs yeux : mise en place de « plafonds migratoires contraignants » ; « immigration régulière choisie et régulée sous le contrôle annuel » ; « demandes d’asile étudiées aux frontières de l’Union européen et de la France » ; enfin, l’inscription dans la Constitution d’un « principe simple et de bon sens » : « Tout étranger qui représente une menace pour la sécurité publique doit être éloigné du territoire national ».