« Il y a des OQTF que personne ne peut exécuter », admet Éric Dupond-Moretti

Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice

En octobre dernier, le corps de la petite Lola, 12 ans, avait été retrouvé dans une malle à Paris. La principale suspecte, Dahbia Benkired, une Algérienne, était alors sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avant le 21 septembre 2022.

Six mois après les faits, France 5 a diffusé dimanche 21 mai un long documentaire, pour revenir sur la « récupération politique » dont aurait fait l'objet le meurtre. L’occasion pour Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, de dénoncer les « charogards » d’extrême droite. « Pour ces gens d'extrême droite, c'est une belle opportunité, ils en font leur miel. Ils se régalent de ça comme des charognards », avance-t-il au début du film.

Mais le garde des Sceaux reconnaît au cours de ce documentaire que l'État n'a souvent pas la main sur les OQTF. « On réécrit l'histoire, regrette-t-il. 'Si l'OQTF avait été exécutée, il n'y aurait pas eu de meurtre donc l'État est responsable du meurtre'. C'est un syllogisme absolument effrayant », débute-t-il, avant d'enchaîner : « Il y a des degrés d'urgence dans l'OQTF, on le sait parfaitement. Et puis il y a des OQTF que personne ne peut exécuter, je suis désolé ».

Effectivement, il existe plusieurs mécanismes juridiques qui permettent de retarder, voire d'annuler l'échéance. Notamment celui de multiplier les recours devant la justice administrative. Ce dernier dispose alors de trois mois pour se prononcer. « Lorsque vous faites un recours contre la décision, le tribunal administratif a trois mois pour se prononcer. Souvent surchargé, il a du mal à respecter ce délai », expliquait en octobre Vanessa Edberg, avocate spécialisée en droit des étrangers, auprès de nos confères du Figaro. « Ensuite, les voies de recours permettent en général d'arriver à un an, délai au bout duquel l'OQTF est caduque ! ».

Et en ce qui concerne les OQTF « sans délai », c'est à dire dans les 48 heures, et donc assignées à résidence ou placées dans un centre de rétention administrative, il faut obtenir un laissez-passer consulaire, l’autorisation du pays d’origine de la personne visée. Les Algériens sont les plus rétifs à le faire et depuis le mois de mars, Alger refuse tout bonnement de délivrer ce document indispensable, sur fond de vives tensions diplomatiques avec la France.

Ainsi, le nombre d'OQTF exécutées est en chute constante depuis 10 ans. De 16,7% en 2011, il est passé à 5,6% au premier semestre 2021.