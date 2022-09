Hausse des vols et violences dans les transports en commun : 334 victimes par jour

RER

Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), rattaché à Gérald Darmanin s'intéresse à la délinquance dans les transports en commun souligne Le Figaro.

Dans son analyse des chiffres de l'année 2021, il rapporte une hausse de 4% des vols et violences dans les bus, trains, tramways, métros et autres RER. Cela fait plus de 122.000 victimes en un an, soit un rythme moyen de 334 victimes par jour, uniquement pour ces types d'infractions.

L'étude met en relief les faits selon la nationalité des victimes et des auteurs.

«En 2021, en France, près de six mis en cause sur dix (56%) pour vols ou violences dans les transports en commun sont identifiés comme étant étrangers alors qu'ils ne sont que 19% tous lieux confondus», révèle le document. Il pointe des disparités importantes : «Si en Île-de-France, 70% des mis en cause impliqués dans des faits liés aux transports en commun sont ainsi identifiés comme étrangers, cette proportion n'est plus que de 40% sur le reste du territoire» ajoute Le Figaro.