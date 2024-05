Guerre Israël-Hamas : Tsahal dit avoir pris le contrôle de la zone tampon entre Gaza et l'Égypte

Israël affirme avoir pris le contrôle d'une zone tampon stratégique située entre la bande de Gaza et l'Égypte à proximité de Rafah.

Israël affirme avoir pris le contrôle d'une zone tampon stratégique située entre la bande de Gaza et l'Égypte à proximité de Rafah et précise que la guerre pourrait durer «encore sept mois». Tsahal affirme avoir découvert des tunnels à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Une résolution pour un cessez-le-feu a été portée à l’ONU par l’Algérie.

«Le couloir de Philadelphie servait de tuyau d'oxygène au Hamas, par lequel il faisait transiter régulièrement des armes vers la bande de Gaza», a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari. Il a ajouté que l'armée avait «découvert une infrastructure terroriste souterraine sophistiquée à l'est de Rafah d'une longueur d'un kilomètre et demi à une centaine de mètres du passage» entre l'Égypte et la bande de Gaza. Ce poste-frontière, seul point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte, vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire, est fermé depuis que l'armée israélienne en a pris le contrôle au début du mois de mai.