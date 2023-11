Guerre Israël-Hamas : l'influenceuse qui avait ironisé sur la mort d'un bébé dans un four placée en garde à vue

Un commissariat de police en Seine-Saint-Denis, le 16 octobre 2018,

L'influenceuse qui s'était filmée sur les réseaux sociaux en ironisant sur la mort d'un bébé israélien brûlé dans un four par le Hamas a été placée en garde à vue pour « apologie du terrorisme » ce jeudi, a indiqué le parquet de Paris sollicité par l’AFP. L'enquête a été confiée à la Brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.

Dans une publication mise en ligne la semaine dernière sur Instagram, l’influenceuse, connue sous le pseudonyme de Haneia Nakei, ironisait sur l'assaisonnement et l'accompagnement d'un bébé qui aurait été mis dans un four par le Hamas. « Sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym…».

Suite à cette publication, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé avoir saisi le procureur de la République de Paris le vendredi 3 novembre, avait indiqué le cabinet Beauvau au Figaro.