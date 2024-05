Guerre Hamas-Israël : décès d'un otage israélien détenu dans la bande de Gaza

Un otage israélien détenu dans la bande de Gaza depuis les attaques du Hamas le 7 octobre a été déclaré mort, ce vendredi matin.

Un otage israélien détenu dans la bande de Gaza depuis les attaques du Hamas le 7 octobre a été déclaré mort, ont annoncé ce vendredi matin les autorités israéliennes et des proches.

Dror Or, âgé de 49 ans, était retenu dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, a indiqué dans un communiqué le kibboutz Be'eri où il vivait et dont les habitants ont été parmi les plus touchés par l'attaque en territoire israélien du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Son épouse, Yonat, avait été tuée lors de cet assaut et deux de leurs trois enfants, Noam et Alma, âgés respectivement de 17 ans et de 13 ans, avaient été kidnappés. Ils avaient ensuite été libérés dans le cadre d'un accord de trêve à la fin du mois de novembre.

«Il est désormais confirmé que Dror Or, kidnappé par le Hamas le 7 Octobre, a été assassiné et son corps retenu à Gaza», a indiqué le gouvernement israélien sur son compte X officiel, précisant que Alma, Noam et leur frère Yahli étaient désormais orphelins.

L'annonce du décès de cet otage intervient alors que les pays médiateurs - Qatar, États-Unis et Égypte - attendent la réponse du Hamas quant à une nouvelle proposition de trêve associée à la libération d'otages.

Fin novembre, une trêve d'une semaine avait permis la libération de 105 otages, dont 80 Israéliens et binationaux échangés contre 240 Palestiniens détenus par Israël.

La guerre avait éclaté le 7 octobre quand des commandos du Hamas ont mené une attaque qui a entraîné la mort de 1170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Plus de 250 personnes avaient été enlevées et 129 restent captives à Gaza, dont désormais 35 sont mortes en comptant Dror Or.

En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas et lancé une vaste offensive dans la bande de Gaza, qui a causé plus de 34.500 morts, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste armé.