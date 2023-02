Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se rendent à Bruxelles ce jeudi

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se rendent ensemble à Bruxelles.

Tournée européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra jeudi à Bruxelles, où il est attendu en tant qu'invité d'honneur d'un sommet des Vingt-Sept. il devrait plaider pour que ses alliés lui livrent des avions de combat au "plus tôt", comme il l'a fait mercredi à Londres et à Paris. Le président ukrainien sera accompagné par le président Français Emmanuel Macron.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé mercredi soir à Paris pour un dîner avec son homologue français Emmanuel Macron et avec le chancelier allemand Olaf Scholz, a demandé de l'armement lourd et des avions "le plut tôt possible".

"Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe", a déclaré Volodymyr Zelensky à l'Elysée.

