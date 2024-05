Guerre en Ukraine: l’assaut russe dans la région de Kharkiv a été «arrêté», affirme l’état-major ukrainien

Volodymyr Zelensky.

Lassaut stoppé par les Ukrainiens. L'armée russe avait lancé le 10 mai une offensive dans la région de Kharkiv depuis la frontière, s'emparant de plusieurs localités et forçant l'Ukraine à déployer de précieux renforts dans la zone. Après deux semaines de combats, «les forces de défense ukrainiennes ont arrêté les troupes russes» et «mènent des actions contre-offensives», a affirmé vendredi le colonel Igor Prokhorenko, un responsable de l'état-major ukrainien. Il a qualifié la situation de «difficile» mais «stable et sous contrôle», dans cette région où les combats se déroulent notamment pour le contrôle de la ville de Vovtchansk, coupée en deux et où Kiev a accusé Moscou d'exactions.