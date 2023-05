Guerre en Ukraine : Kiev multiplie les frappes contre les Russes en attendant la contre-offensive

Des frappes ukrainiennes tous azimuts en ce début de week-end, alors que l'armée disait depuis plusieurs jours être en train d'achever les «derniers préparatifs» pour sa contre-offensive de printemps.

Un dépôt de pétrole russe touché par une attaque de drone à Sébastopol, des villages russes près de Belgorod, proches de la frontière ukrainienne, privés d'électricité à la suite de tirs d'artillerie, tout comme le village de Nova Kakhovka près de Kherson dans le Sud... Depuis plusieurs jours, l'armée ukrainienne a durement frappé les Russes en trois points très éloignés de la ligne de front.

Des frappes ukrainiennes tous azimuts en ce début de week-end, alors que l'armée disait depuis plusieurs jours être en train d'achever les «derniers préparatifs» pour sa contre-offensive de printemps. L'aurait-elle déjà enclenchée ? «Les Ukrainiens ne se sont jamais interdit de frapper ces positions-là», nuance Cédric Mas, historien militaire et analyste du conflit. La frappe à Sébastopol, en Crimée, présenterait par exemple une double utilité selon le spécialiste : elle neutralise un dépôt de pétrole stratégique pour la flotte russe, et «envoie un signal fort». En réponse, les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé ce mercredi avoir démantelé un réseau ukrainien en Crimée. Des opérations clandestines qui se multiplient et que craignent les Russes à l'approche des célébrations du 9 mai, fête de la victoire contre l'Allemagne nazie.

En attendant le lancement de la contre-offensive, il s'agit pour les Ukrainiens de «montrer qu'ils sont toujours actifs, et soutenir le moral du pays en disant qu'ils rendent coup pour coup». Les frappes ukrainiennes de ce samedi interviennent en effet au lendemain de plusieurs bombardements meurtriers, dont un ayant fait plus d'une vingtaine de morts dans la ville ukrainienne d'Ouman.