Grèves contre la réforme des retraites : les expéditions de carburants bloquées, les transports toujours perturbés

Ce jeudi, les réseaux de transport sont toujours perturbés par les grèves reconductibles.

La fronde des syndicats continue ce jeudi, avec plusieurs actions contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Il s'agit d'une «grande journée de la sobriété énergétique», selon la CGT. Alors que les expéditions de carburants et plusieurs ports sont bloqués partout en France, cette journée est aussi celle des jeunes. Les lycéens et les étudiants sont appelés à manifester ce jeudi, et une manifestation aura lieu à Paris dans l'après-midi.

Cela fait maintenant plusieurs jours que les expéditions de carburants ne sortent plus des raffineries françaises. Sans créer de pénurie nationale à ce stade, elles sont toujours bloquées ce jeudi matin à la sortie des raffineries TotalEnergies, signale la CGT-Chimie. De son côté, le groupe pétrolier précise que «sur les 290 opérateurs postés ce matin, 51% étaient en grève, soit 149 personnes», avant d'ajouter qu'il «s'agit bien des opérateurs sur le premier quart et non de l'ensemble des salariés des raffineries». Côté Esso-ExxonMobil, la «grève est également reconduite à la raffinerie Esso de Fos-sur-mer», avec 70% de grévistes.

«Hier, 7% des stations-service manquaient d'au moins un carburant. Il faut savoir qu'il y a en permanence des stations-service en manque d'un carburant indépendamment des grèves donc on était légèrement au-dessus du niveau normal de rupture de stock de carburants», a souligné ce jeudi matin sur Franceinfo Olivier Ganthois, le directeur de l'Union française des industries pétrolières (UFIP EM). «Il n'y a aucun problème d'approvisionnement des stations-service aujourd'hui en France, a-t-il complété. Nous avons livré hier la quantité normale de carburant des dépôts vers les stations-service».

Ce jeudi, les réseaux de transport sont toujours perturbés par les grèves reconductibles. «Les perturbations dans les transports vont continuer jusqu'à vendredi», a prévenu mercredi le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune. Selon la RATP, le trafic sera normal sur les réseaux bus et tramways, quasi normal sur le RER A, perturbé dans le métro et très perturbé sur le RER B. À la SNCF, les perturbations vont également continuer ce jeudi : un TGV Inoui sur trois circulera, de même qu'un Ouigo sur trois. Dans l'Hexagone, deux TER sur cinq circuleront en moyenne, selon les régions. Les Intercités resteront également marqués par le mouvement social, avec un train sur quatre la journée, et aucun train les nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi. Dans le secteur aérien, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% des vols à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et 30% dans les aéroports d'Orly, Nice, Beauvais, Bordeaux, Lyon, Lille, Toulouse, Marseille, Montpellier et Nantes, pour les journées de jeudi et vendredi.