Grève SNCF : « 70 à 90% » de contrôleurs grévistes ce week-end, le PDG de la compagnie les appelle à bien « réfléchir »

Le préavis de grève déposé par Sud-Rail et la CGT risque de perturber fortement la circulation des TGV et des TER en ce week-end de vacances scolaires. La SNCF espère sauver les trains à destination des Alpes et des Pyrénées.

Après une réunion de la «dernière chance» qui s’est tenue lundi soir au siège de la SNCF à Saint-Denis, la CGT et Sud-Rail ont maintenu leur appel à la grève des contrôleurs du 16 au 18 février. Une grève en plein milieu des vacances scolaires qui vise, selon les syndicats, à sanctionner «les engagements non tenus» par l’entreprise. À en croire Fabien Villedieu, membre du bureau fédéral de Sud-Rail et invité dans la matinale de RMC ce mardi, le mouvement s’annonce très «suivi» : entre «70% et 90%» contrôleurs se seraient déjà déclarés grévistes.