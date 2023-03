Grève des éboueurs à Paris : le préfet de police va réquisitionner des agents

La maire PS de Paris Anne Hidalgo avait indiqué plus tôt dans la soirée qu'elle «ne donnerait pas suite» à la demande de la préfecture de police.

Le préfet de police, Laurent Nuñez, va réquisitionner des agents municipaux pour ramasser les déchets de la capitale, a appris l'AFP confirmant une information du Parisien . La maire PS de Paris Anne Hidalgo avait indiqué plus tôt dans la soirée qu'elle «ne donnerait pas suite» à la demande de la préfecture de police de réquisitionner les éboueurs de la ville pour limiter les effets de leur grève contre la réforme des retraites, avait-elle écrit dans un courrier transmis à l'AFP. Les employés qui se refuseraient à leur réquisition s'exposent à six mois d'emprisonnement et une amende de 10.000 euros.