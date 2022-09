Grève à France Télévisions contre la suppression des journaux nationaux de France 3

France 3

Les organisations syndicales de France Télévisions s’opposent à la disparition annoncée des journaux nationaux de la Trois et appellent à la grève ce lundi.

Le « 12/13 » et le « 19/20 » devraient être remplacés par 24 éditions régionales baptisées « Ici midi » et « Ici soir ». Selon la direction, ces tranches d’information vont continuer à traiter de l’actualité nationale et internationale mais via un « prisme local ».

La réforme « Tempo » est ainsi présentée comme une étape supplémentaire de la régionalisation de l’offre de France 3, censée mieux la distinguer de celle de France 2 et France Info.

C’est une fausse régionalisation », reproche quant à lui Serge Cimino, du SNJ, soulignant que le projet « Tempo » prévoit que « les contenus nationaux et internationaux » des nouveaux « Ici midi » et « Ici soir » soient produits par France Info, et « les services de la rédaction nationale »