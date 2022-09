Grande-Bretagne : Liz Truss succède à Boris Johnson

Liz Truss et Rishi Sunak

A 47 ans, Liz Truss, l’actuelle cheffe de la diplomatie britannique a gagné le vote interne du Parti conservateur dont le résultat a été annoncé ce lundi 5 septembre., elle revendique l’héritage de Margaret Thatcher.

Elle était donnée favorite depuis des mois dans les sondages face à son rival Rishi Sunak, 42 ans, ex-ministre des Finances souligne Le Parisien.

Elle pas lancé à propos des multiples grèves qui fusent dans tous les secteurs dans le pays une formule digne de son modèle Margaret Thatcher : « Je ne laisserai pas notre pays se faire rançonner par des syndicalistes ! »

Un côté dame de fer propre à séduire les quelque 200 000 adhérents du tory (parti conservateur), en majorité des blancs aisés nostalgiques du thatchérisme, qui ont participé au vote en ligne organisé du 1er août au 2 septembre.

Liz Truss, fille d’un prof de faculté et d’une infirmière, mariée et mère de deux filles, était aussi ministre des Femmes et de l’Égalité. Elle est la troisième femme Première ministre après Margaret Thatcher et Theresa May