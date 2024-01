Le Premier ministre Gabriel Attal ne demandera pas de vote de confiance après sa déclaration de politique générale.

Le Premier ministre Gabriel Attal ne demandera pas de vote de confiance après sa déclaration de politique générale. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, l'a confirmé, mercredi 17 janvier, à l'issue du Conseil des ministres. "Non", a-t-elle répondu à la question sur un possible vote de confiance, en rappelant que le camp présidentiel n'avait pas de majorité à l'Assemblée depuis juin 2022 et qu'il n'y avait pas nécessairement "besoin d'un vote".

Le bruit d'une telle décision courait depuis plusieurs jours. "Il n'y aura pas de vote de confiance. Quel est l'intérêt de s'auto-saborder ? Et puis, vous avez vu ce qu'a dit Ciotti, qui a assuré que les députés LR ne voteront ni la confiance ni la censure à Gabriel Attal", a confié un député de la majorité, mardi midi, à franceinfo.