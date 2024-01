Gabriel Attal fera des annonces vendredi, selon le ministère de l'Agriculture.

Le premier ministre, qui a réuni à Matignon ce matin les trois ministres aux portefeuilles concernés par la crise agricole, fera vendredi «des propositions concrètes de mesures de simplification» pour les agriculteurs lors d'un déplacement avec le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, appris l’AFP auprès du cabinet de ce dernier.

Marc Fesneau «a participé ce matin à une réunion de travail à Matignon avec le premier ministre, (le ministre de l'Economie) Bruno Le Maire et (le ministre de la Transition écologique) Christophe Béchu afin d'échanger et de consolider des réponses sur les enjeux agricoles notamment sur la question du GNR (gazole non routier), de l'élevage et de la rémunération», a précisé le ministère dans un message envoyé à la presse.