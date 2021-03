François Hollande regrette de ne pas s'être représenté lors de l'élection présidentielle 2017

François Hollande et Samuel Etienne

Lundi 8 mars, l'interview accordée par François Hollande sur la chaîne Twitch du journaliste Samuel Etienne. a été suivie par plus de 84.000 internautes pendant plus de deux heures.

L'ancien président a expliqué, entre autres «Mon plus grand regret, c'est de ne pas m'être représenté (...) Cette décision, je l'ai prise trop tôt». L'ex-président socialiste avait annoncé le 1er décembre 2016 qu'il ne briguerait pas un second mandat.

Le 1er décembre 2016 "Jaugé à moins de 10% dans les intentions de vote fin 2016, l'ancien président socialiste avait jugé plus sage de ne pas tenter sa chance en 2017." rappelle Le Figaro.

Toujours acide face à l'actuel, son ancien ministre des Finances, et successeur à l'Elysée, François Hollande constate d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, avec qui il n’a pas échangé depuis juin 2020, "consulte souvent Nicolas Sarkozy, mais moi non." Avant d'ajouter : "C’est sans doute plus facile de consulter son lointain prédécesseur que son ancien employeur." remarque France Info.