François Fillon annonce sur Twitter qu'il soutient Valérie Pécresse

François Fillon

"La démocratie c’est d’abord la possibilité de l’alternance et l’alternance est menacée quand le pouvoir campe au milieu des extrêmes. Valérie Pecresse et les Républicains constituent aujourd’hui le seul chemin viable vers cette alternance."

C'est par ce message sur Twitter que l'ancien Premier ministre, François Fillon, qui avait été lui-même candidat à l'élection présidentielle en 2017, apporte tardivement son soutien à la candidate LR, Valérie Pécresse, ce lundi en milieu de journée, à 6 jours du premier tour du scrutin.

Ceci alors que Nicolas Sarkozy reste toujours officiellement muet. Et ce dernier, non seulement n'a pas apporté son soutien à Valérie Pécresse, mais de plus, il n'a pas démenti, les propos critiques envers elle, rapportés par son entourage.