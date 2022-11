François Braun n'est "pas contre" une augmentation du tarif des consultations médicales

Le ministre de la Santé, François Braun.

Dans une interview publiée ce samedi dans Le Parisien, le ministre de la Santé François Braun se déclare ouvert au dialogue concernant une hausse du tarif convention pour une consultation de médecine, actuellement à 25€.

"Je ne suis pas contre une augmentation de la rémunération de la consultation", déclare François Braun. "Mais tout mettre à 50 €, comme certains médecins le réclament, non, ce n'est pas crédible", précise le ministre, qui rappelle que les négociations à ce sujet viennent de débuter entre les syndicats de médecins et l'Assurance maladie.

Il n'est par contre pas favorable à des pénalités pour les Français qui ne se rendent pas aux rendez-vous prévus chez le médecin. "Je ne veux pas que cette décision engendre des inégalités de santé et des refus de soin", explique-t-il, qui veut "responsabiliser" les Français, alors que 28 millions de rendez-vous ne sont pas honorés chaque année.

Dans cet entretien, François Braun reconnaît aussi une "crise des vocations" à l'hôpital et explique qu'il souhaite notamment "faire disparaître [l]es tâches bureaucratiques inutiles" à cause desquelles "un médecin passe 50 % de son temps à faire autre chose que s'occuper des malades". Il rappelle que le Ségur de la Santé a déjà permis de débloquer 12 milliards d'euros supplémentaires pour les salaires et évoque une revalorisation de l'indemnisation du travail de nuit. Selon lui, "la rémunération des soignants est un des éléments de lutte contre la perte de sens, mais il n'est pas le plus important".