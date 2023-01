France : en 2022 les naissances atteignent un niveau historiquement bas

Bébé

Au 1er janvier 2023, la France compte 68,0 millions d’habitants. Au cours de l’année 2022, la population a augmenté de 0,3 %, indique l'Insee.

En 2022, 723 000 bébés sont nés en France, soit 19 000 de moins qu’en 2021.

Les naissances avaient connu un rebond en 2021, mettant fin à six années de baisse consécutive. Elles repartent à la baisse en 2022 et atteignent un niveau historiquement bas. L’indicateur conjoncturel de fécondité est de 1,80 enfant par femme en 2022, après 1,84 en 2021.

En 2022, 667 000 personnes sont décédées en France, soit 5 000 de plus qu’en 2021, et seulement 2 000 de moins qu’en 2020, année marquée par le début de l’épidémie de Covid‑19. Ce nombre élevé de décès est dû au vieillissement de la population, mais aussi à la poursuite de la pandémie et aux canicules. L’espérance de vie à la naissance est de 85,2 ans pour les femmes et de 79,3 ans pour les hommes, des niveaux proches de ceux de 2021 et toujours inférieurs de 0,4 an à ceux de 2019.

En 2022, 244 000 mariages ont été célébrés, un nombre élevé, marqué sans doute par un début de rattrapage des mariages reportés en raison de la pandémie. En 2021, 209 000 Pacs ont été conclus, le nombre le plus élevé depuis sa création en 1999.