Fonds Marianne : une association bénéficiaire accusée d’avoir financé des contenus politiques en période électorale

Sous les projecteurs après avoir fait la Une de Playboy, la secrétaire fait de nouveau parler. Selon des révélations faites par Mediapart ce mercredi, le fonds Marianne, créé par Marlène Schiappa, alors qu’elle était ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a permis de financer une mystérieuse association qui a diffusé des contenus politiques à l’encontre d’opposants d’Emmanuel Macron pendant les dernières élections.

Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, avait annoncé en avril 2021 le lancement d'un "fonds Marianne pour la République", de 2,5 millions d'euros, visant à "financer des personnes et associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes notamment sur les réseaux sociaux et plateformes en ligne".

Une enquête conjointe de l'hebdomadaire Marianne et de France 2 diffusée le 29 mars dernier avait déjà mis en lumière la gestion opaque du “fonds Marianne”. D'après l'enquête, l'association qui serait son principal bénéficiaire, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (USEPPM), aurait utilisé ce fonds pour un site internet et des publications sur les réseaux sociaux très peu suivies, mais aussi et surtout pour salarier deux de ses ex-dirigeants. Une enquête a depuis été ouverte auprès de l’Inspection générale de l’administration pour éclaircir la situation.

En revanche, les révélations de Mediapart concernent l’association “Reconstruire le commun”, également bénéficiaire de ce fonds Marianne. Alors qu’elle venait tout juste d’être créée, elle a ainsi pu profiter d’une subvention de 330.000 euros. Par ailleurs, l’association n’avait aucune activité connue lorsqu’elle a postulé à l’appel à projets pour bénéficier du fonds, souligne Mediapart. Les statuts de l’association ont été enregistrés le 29 octobre 2020, treize jours après l’assassinat de Samuel Paty. Ils ont été déposés en préfecture le 14 février 2021, deux mois avant le lancement de l’appel à candidatures pour le fonds Marianne, le 20 avril 2021.

