Fermeture « imminente » de sept centres de santé d’Île-de-France en raison de difficultés financières

En Île-de-France, sept centres de santé sont menacés de fermeture « imminente » en raison de difficultés financières

Le centre de santé Richerand, dans le XXe arrondissement de Paris, et six centres de santé gérés par la Croix-Rouge, à Paris et dans les Hauts-de-Seine, sont menacés de fermer d'ici « la fin du mois ». « Ce sont des dizaines de milliers de patients qui vont se retrouver sans médecin traitant », déplorent dans un communiqué l'Union syndicale des médecins de centres de santé (USMCS) et la Fédération nationale des centres de santé (FNCS).

20.000 patients sont accueillis chaque année par le centre Richerand, 9000 suivis par le centre « Haxo », dans le XXe arrondissement. Ils trouvent dans ces structures des généralistes, dentistes, infirmiers, sages-femmes ou divers spécialistes à tarif conventionné.

L'Île-de-France, qui rassemble 12 millions de personnes, souffre ainsi « d'un manque critique » de médecins généralistes et de spécialistes en secteur 1 (sans dépassements d’honoraires). La région est « devenue le premier désert médical de France en termes de soins primaires », surtout dans les quartiers populaires, rappellent l'USMCS et la FNCS.

Cette situation va « inévitablement entraîner un recours accru à des urgences », et « des retards de prise en charge ».