Facebook et Instagram envisagent de fermer en Europe si Meta ne peut pas traiter les données personnelles des Européens sur des serveurs américains

Le problème clé pour Meta concerne les transferts de données transatlantiques, réglementés par le soi-disant Privacy Shield et d'autres accords types que Meta utilise ou utilise pour stocker les données des utilisateurs européens sur des serveurs américains signale le britannique City AM.

Les accords actuels permettant les transferts de données font actuellement l'objet d'un examen minutieux au sein de l'UE.

Dans son rapport annuel à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Meta avertit que si un nouveau cadre n'est pas adopté et que l'entreprise n'est plus autorisée à utiliser les accords modèles actuels "ou des alternatives", l'entreprise ne sera "probablement" plus en mesure d'offrir bon nombre de ses "produits et services les plus importants", y compris Facebook et Instagram, dans l'Union Européenne.

Meta utilisait auparavant le cadre de transfert de données transatlantique appelé Privacy Shield comme base juridique pour effectuer ces transferts de données.

Cependant, ce traité a été annulé par la Cour européenne de justice en juillet 2020, en raison de violations de la protection des données. Depuis lors, l'UE et les États-Unis ont souligné qu'ils travaillaient sur une version nouvelle ou mise à jour du traité précise City AM