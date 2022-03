Refuge dans mon jardin

La société "Refuge dans mon jardin" propose des abris enterrés faits pour vous protéger du risque NRBC (Nucléaire Radiologique Biologique Chimique). Elle utilise des containers métalliques de deux tailles : 20 pieds - 6 mètres de long - et 15 m2 ou 40 pieds - 12 m de long - et 30 m2. Le petit modèle permet d'abriter 4 à 6 personnes, avec douche et toilette, en complète autonomie pendant 15 jours. Le grand modèle a une autonomie de 30 jours.

Un système de ventilation avec filtres permet de renouveler l'air.

La présentation de l'entreprise sur son site Internet précise : "Le caractère confidentiel de votre refuge est essentiel pour nous. Toutes les précautions sont prises pour réaliser les travaux en toute discrétion chez vous. Pour un bon camouflage, les Refuges sont dissimulés dans votre jardin.".

L'accès se fait par un puit vertical avec une plaque type bouche d'égoût.

L'entreprise a été fondée en Charente Maritime, en octobre 2021 par une ancienne ingénieure travaux, âgée de 32 ans qui a commencé sa carrière chez Bouygue Constructions. Le prix d'un abri est variable en fonction des options choisies : à partir de 50 à 60.000 euros.

L'actualité internationale qui inquiète certains d'entre nous peut en pousser quelques-uns à investir dans ce genre d'abri.