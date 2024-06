Exclusion d'Éric Ciotti des LR : Laurent Wauquiez estime que la France « a besoin d'une droite républicaine indépendante »

Laurent Wauquiez s'adresse aux journalistes après une réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée par le vice-président des Républicains à Paris, le 12 juin 2024

« Notre pays a besoin d'une droite républicaine indépendante ». C'est le message martelé par Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-Alpes, à l'annonce de l'exclusion d'Éric Ciotti à la tête du parti Les Républicains, décidé à l'unanimité par le bureau politique.

Laurent Wauquiez s'est exprimé à la presse à la sortie de cette réunion qui a décidé l’exclusion d’Éric Ciotti du parti de droite. Il a défendu l'impossibilité des Républicains de se joindre au Rassemblement national lors des élections législatives anticipées. « Notre conviction, c'est que dans une crise qui est aussi lourde et dans une tempête qui s'annonce aussi difficile pour notre pays, quand on fait de la politique on ne répond pas par des accords, des coalitions, des petites ententes faites en catimini pour négocier des circonscriptions », a-t-il lancé.

Laurent Wauquiez insiste sur le rôle des Républicains à offrir une « alternative » au « en même temps » macroniste et au « saut dans l’inconnu » que représente le Rassemblement national.

« Je ne suis pas fier de l'image qu'a apporté la politique au cours de ces derniers jours », conclut Laurent Wauquiez. « Mais la seule réponse qui est digne, qui est correcte, c'est celle que nous apportons aujourd’hui », indique-t-il.