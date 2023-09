Européennes : Marion Maréchal n'exclut pas la possibilité de trouver un terrain d'entente avec Jordan Bardella

«Si Jordan Bardella aujourd’hui a changé d’avis et évolué, et qu’il est prêt à travailler et à se mettre autour de la table avec des gens de LR (...), avec Reconquête !, moi j’ai envie de dire allons-y, parlons-en», a ainsi déclaré Marion Maréchal.

Pourrait-il n’y avoir qu’une seule liste de la droite nationaliste aux élections européennes ? Alors qu’ils se sont chacun révélés tête de liste dans les colonnes du Figaro, l’un pour le Rassemblement national, l’autre pour Reconquête !, Jordan Bardella et Marion Maréchal semblent se tendre la main. L’ancienne députée se dit même «à disposition» du patron du RN, rappelant que «le fondement même de (l’)engagement (de Reconquête) c’est de défendre depuis toujours cette coalition et cette alliance des différents partis et hommes de droite».

«Si Jordan Bardella aujourd’hui a changé d’avis et évolué, et qu’il est prêt à travailler et à se mettre autour de la table avec des gens de LR (...), avec Reconquête !, moi j’ai envie de dire allons-y, parlons-en», a ainsi déclaré Marion Maréchal, ce mardi sur France 2. Sans manquer de rappeler qu’une telle proposition avait déjà été faite lors des dernières élections législatives, avant d’être refusée par le parti à la flamme. «Nous, on est prêts à le faire, bien sûr, parce que c’est la clé de la victoire», a-t-elle insisté, ajoutant encore que «la porte est ouverte». «Maintenant, à lui de nous dire ce qu’il en est clairement.»