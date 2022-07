Etats-Unis : 3 policiers qui n'étaient pas intervenus pendant que George Floyd agonisait ont été condamnés

Statue de la Liberté

Trois policiers étaient accusés par la justice fédérale de ne pas avoir apporté les secours nécessaires à George Floyd lors de son agonie sous le genou de leur collègue Derek Chauvin condamné à 21 ans de prison rappelle Le Monde.

Le drame s'est produit quand un commerçant avait appelé la police en accusant George Floyd d'avoir essayé de payer avec un faux billet.

Les trois hommes avaient été reconnus coupable. Ils viennent d'être condamnés. Un juge fédéral, Paul Magnuson, a prononcé des peines de trois ans de détention pour Alexander Kueng, 28 ans, et trois ans et demi pour Tou Thao, 36 ans, lors d’une courte audience dans un tribunal de Saint-Paul.

Un troisième agent, Thomas Lane, 38 ans, a, lui, été condamné la semaine dernière à une peine plus légère de deux ans et demi de prison. Il avait suggéré de placer George Floyd sur son flanc et avait tenté de le réanimer à l’arrivée des secours.