Etats-Unis : un décret interdit tout investissement américain dans les régions prorusses de Donetsk et Lougansk

Joe Biden

Le président Joe Biden a publié un décret qui interdit tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions prorusses de Donetsk et Lougansk, dans le sud-est de l'Ukraine note Le Figaro.

Les deux territoires séparatistes de Donetsk et Lougansk ont déjà des relations extrêmement limitées avec les États-Unis. Mais ces sanctions annoncent une nouvelle phase dans ce qui pourrait bientôt devenir la confrontation la plus dangereuse entre l'Occident et Moscou depuis l'effondrement de l'Union soviétique ajoute Le Figaro.

L'Union européenne a en parallèle fait savoir qu'elle allait sanctionner «ceux qui sont impliqués» dans la décision de Vladimir Poutine