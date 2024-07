Éric Ciotti va engager une procédure d'exclusion de Xavier Bertrand de LR

Éric Ciotti a annoncé « engager une procédure d’exclusion » du parti visant Xavier Bertrand.

Éric Ciotti a annoncé ce mercredi 3 juillet sur France 2 qu'il « va engager la procédure d’exclusion » du parti envers Xavier Bertrand. Il accuse un « petit cénacle » chez Les Républicains d'avoir « passé un accord occulte avec Emmanuel Macron ».

La veille, Xavier Bertrand avait plaidé pour un « gouvernement de sursaut national ». Sur RMC-BFMTV, il a répondu ce mercredi qu’ « Éric Ciotti est au RN », depuis l’alliance du président des Alpes-Maritimes avec l'extrême droite pour les élections législatives.

« On sait pourquoi il est parti au RN. Parce qu'il pensait avoir un poste de ministre. Voiture, chauffeur, gyrophares, c'est ça le rêve de sa vie. Alors, de quoi il se mêle, pourquoi il la ramène encore? », a poursuivi Xavier Bertrand. « On le voit bien : il est en service commandé de Marine Le Pen pour essayer de créer le trouble », a-t-il fustigé.

Xavier Bertrand plaide pour un « sursaut républicain ». « Plus nous aurons de députés élus, plus nous pourrons faire en sorte qu'il y ait un véritable sursaut républicain et un projet. Et qu'on ne soit pas condamnés à se dire, c'est soit le RN avec une majorité absolue, soit le blocage à l’Assemblée", a-t-il estimé sur RMC-BFMTV.