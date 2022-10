Eric Ciotti totalement opposé à un accord avec le gouvernement

Eric Ciotti

"Nous ne pouvons laisser les Français avoir à effectuer un choix inquiétant entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen" estime Eric Ciotti dans une interview à l'Opinion.

Quand on lui demande à quel électorat doit s’adresser en priorité LR ? Eric Ciotti répond :

"A tous ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy au premier tour de 2007 et qui nous ont quittés. Certains sont partis vers Emmanuel Macron, d’autres vers Marine Le Pen. Nous devons avoir pour cela un projet extrêmement puissant et ambitieux reposant sur deux piliers majeurs : la liberté économique et la protection des Français".

"Parallèlement, nous devons apporter des réponses fermes et courageuses face au communautarisme islamiste, à l’augmentation de la violence partout en France et au chaos migratoire qui ont nourri la progression du RN".

Président du groupe LR à l’Assemblée nationale, Olivier Marleix assure que les députés LR ne voteront jamais une motion de censure déposée par la Nupes ou le RN, et Eric Ciotti se dit d'accord avec lui.