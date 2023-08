En juillet, l’inflation turque atteint 47,83% sur un an

La Turquie affiche la plus forte inflation d’Europe, plus de 20 points au dessus de la Hongrie

En Turquie, l'inflation est repartie à la hausse en juillet à 47,83% sur un an après huit mois de ralentissement, selon les données officielles publiées jeudi. En l’espace d’un mois, l’inflation a augmenté de sept points.

La hausse des prix à la consommation avait atteint en juin 38,2% sur un an, son plus bas niveau en dix-huit mois après avoir culminé à 85,5% en octobre. Une hausse anticipée par la Banque centrale qui l'avait annoncée dès la semaine dernière, lors d'une conférence de presse le 27 juillet. Selon ses prévisions annuelles, l'inflation doit atteindre 58%, plus du double des précédentes projections, à la fin de l'année, mais « la stabilité » interviendra à partir de 2025, a-t-elle assuré.