En France, les ordinations de prêtres continuent de baisser inexorablement

Prêtre

En France, les ordinations sacerdotales de prêtres diocésains continuent inexorablement de baisser souligne Le Figaro.

"Les chiffres 2022 des ordinations françaises, publiés lundi par l’épiscopat, le confirment: 122 prêtres seront ordonnés cette année, dont 77 prêtres diocésains et 45 issus de congrégations religieuses. Ils étaient 130 en 2021 et 126 en 2020. Un prêtre diocésain est ordonné par un évêque local et se destine à travailler pour son diocèse. Un prêtre religieux est ordonné par son supérieur et travaillera pour cet ordre religieux, Dominicains, Jésuites, Franciscains par exemple, en France ou à l’étranger" précise Le Figaro.

Pour les années 2012-2022, la moyenne annuelle des ordinations de prêtres diocésains en France a été de 82 prêtres. Les dix années précédentes, elle s’élevait à 107 prêtres. Soit une chute, entre ces deux décennies, de 23 %.

S’il est encore trop tôt pour mesurer l’effet, en France, de la publication du rapport Sauvé, en octobre 2021, il est clair que l’impact des affaires de prêtres pédophiles qui ont éclaté aux alentours des années 2000 a eu son effet.