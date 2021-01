Crédits Photo: PASCAL GUYOT / AFP

On en parle, on le voit et maintenant voici les chiffres des conséquences de la pandémie. L'OIT a publié des chiffres sur les heures de travail perdues l'année dernière et ils sont élevés. 8,8 % des heures de travail dans le monde ont été perdues, soit 255 millions d'emplois à temps plein, un chiffre quatre fois plus important que pendant la crise financière de 2009. Sur ce nombre la moitié sont des personnes mises au chômage partiel et l'autre moitié représente des pertes d'emplois pures.

Il existe une forte disparité entre les différentes régions du monde à ce propos. L'impact a été le plus important en Amérique latine qui représente 16,2 % du nombre d'heure perdues puis en Europe du Sud (12,3%) avec l'Italie et l'Espagne comme pays les plus touchés. C'est bien évidemment, les secteurs de la restauration et de l'hébergement qui connait l'impact le plus fort avec une baisse de 20 % de l'emploi alors que des secteurs comme l'information, la communication, la finance ou l'assurance ont eux connu une hausse. Une situation qui va continuer à aggraver les inégalités entre les personnes. C'est d'ailleurs, les femmes, les jeunes et les personnes peu qualifiées qui sont les plus touchées par cette crise, les pertes d'emplois s'élèvent à 5% pour les femmes contre 3,9% pour les hommes.

À l'échelle mondiale, le constat est saisissant, le nombre de chômeurs a grossi de 33 millions ce qui amène le taux de chômage mondial à 6,5% soit une augmentation de 1,1%. Ces pertes d'emplois représente 4,4% du PIB mondial soit 3700 milliards de dollars.

Pour cette nouvelle année, l'OIT note qu'avec la circulation active du virus les perspectives d'une reprise restent très incertaine. Elle anticipe une perte d'heures travaillées de 3% soit 90 millions d'emplois à temps plein. Dans sa vision pessimiste, elle prévoit une perte de 4,6% soit 130 millions d'emplois.