Dans un entretien accordé au podcast « Génération Do It Yourself », Emmanuel Macron s'est exprimé sur une éventuelle interdiction de Tiktok, ainsi que sur les effets des algorithmes des réseaux sociaux sur l'information en Europe.

Ce 24 juin, dans le podcast Génération Do It Yourself, Emmanuel Macron est revenu sur sa vision de la régulation des réseaux sociaux. Le président de la République a été questionné sur les effets de Tiktok sur les plus jeunes avant de revenir sur la question du bannissement du réseau social chinois.

Si Emmanuel Macron s'est prononcé contre le bannissement de Tiktok, il a plaidé pour « une recherche académique libre qui puisse véritablement dire qu'est-ce qu'il y a sous le capot (des algorithmes de recommandation des plateformes, ndlr) ».

« Quand vous avez un tel progrès, un tel mouvement de la société, ce n'est pas vrai qu'on arrivera dans un seul pays à bannir ces réseaux qui permettent malgré tout d'informer, d'échanger des contenus, qui ont aussi une part, si je puis dire, positive » a-t-il estimé. « Par contre, je pense qu'il faut les réhumaniser et les domestiquer. Il faut les mettre à notre main. Il faut les mettre au service du projet qui est notre, de notre préférence collective » plaide-t-il encore.

Le président de la République a par ailleurs évoqué sa volonté de voir la loi évoluer, notamment concernant le statut d'hébergeur, qui permet aux réseaux sociaux de ne pas être responsables en cas de diffusion de contenus haineux.