Palais de l'Elysée

L'interview sera réalisée par Anne-Claire Coudray (TF1) et Caroline Roux (France Télévisions

"Les équipes de TF1 et France 2 se préparent pour un entretien avec Emmanuel Macron, qui devrait avoir lieu ce jeudi, jour de la fête nationale" signale Télérama.

"Après avoir fait l’impasse l’an passé, le président réélu pourrait renouer avec ce rituel. Anne-Claire Coudray (TF1) et Caroline Roux (France Télévisions) seraient aux commandes de cette interview diffusée sur les deux chaînes." ajoute Télérama.

"L’interview, d’environ quarante-cinq minutes, sera diffusée en direct sur TF1 et France 2. L’an passé, le président avait fait l’impasse sur cette tradition inaugurée en 1978, tout comme en 2017 et 2019. Dès son élection, il avait d’ailleurs annoncé ne plus sacrifier à ce rituel que Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac ou François Hollande ont toujours suivi. Seul Nicolas Sarkozy y avait mis un terme durant tout son quinquennat, de 2007 à 2012." précise Télérama.