Emmanuel Macron reçoit les représentants des cultes ce lundi à l’Élysée

Emmanuel Macron reçoit ce lundi à 9h30 les représentants des principaux cultes à l’Élysée. « Dans le prolongement de l’appel à l’unité de la Nation et à la fraternité qu’il a lancé dans sa lettre aux Français, le président de la République recevra les représentants des cultes aujourd’hui (lundi) à 9h30 au palais de l’Élysée », a indiqué un communiqué, sans préciser exactement qui participerait à ces réunions.

Cette rencontre a lieu au lendemain de marches civiques « pour la République et contre l’antisémitisme » qui ont rassemblé plus 182.000 personnes dans tout le pays et 105.000 à Paris, après l’explosion du nombre d'actes hostiles aux Juifs depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

Dans une lettre publiée samedi soir par le journal Le Parisien, Emmanuel Macron avait déploré « l’insupportable résurgence d’un antisémitisme débridé » et jugé qu’une « France où nos concitoyens juifs ont peur n’est pas la France ». Et d’ajouter : « La France doit rester unie derrière ses valeurs, son universalisme, unie pour elle-même, pour porter son projet et œuvrer à la paix et la sécurité de tous au Proche-Orient ».